«Арсенал» в шаге от договоренности с «Болоньей» по Калафьори

Дата публикации: 20-07-2024

«Арсенал» и «Болонья» почти согласовали трансфер Риккардо Калафьори. Информацией в социальной сети «Х» поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что «пушкари» уверены в успешном завершении сделки. При этом с самим защитником лондонцы уже договорились по условиям контракта сроком действия до середины 2029 года.



Калафьори пополнил состав «Болоньи» прошлым летом. Итальянцы выкупили его у «Базеля» за 4 млн евро. В прошедшей кампании в активе 22-летнего защитника 37 игр за «Болонью» (2 забитых мяча, 5 результативных пасов).



Трудовой договор с Калафьори рассчитан до 2027 года. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 30 000 000 евро.



В июне 2024 года Калафьори дебютировал за сборную Италии. Всего в его активе 5 встреч за национальную команду.