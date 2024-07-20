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«Арсенал» в шаге от договоренности с «Болоньей» по Калафьори

Дата публикации: 20-07-2024

«Арсенал» и «Болонья» почти согласовали трансфер Риккардо Калафьори. Информацией в социальной сети «Х» поделился Фабрицио Романо.

Инсайдер отметил, что «пушкари» уверены в успешном завершении сделки. При этом с самим защитником лондонцы уже договорились по условиям контракта сроком действия до середины 2029 года.

Калафьори пополнил состав «Болоньи» прошлым летом. Итальянцы выкупили его у «Базеля» за 4 млн евро. В прошедшей кампании в активе 22-летнего защитника 37 игр за «Болонью» (2 забитых мяча, 5 результативных пасов).

Трудовой договор с Калафьори рассчитан до 2027 года. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 30 000 000 евро.

В июне 2024 года Калафьори дебютировал за сборную Италии. Всего в его активе 5 встреч за национальную команду.

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