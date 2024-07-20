«ПСЖ» потребует за Симонса 90 млн евро, игроком интересуются два топ-клуба

Дата публикации: 20-07-2024

«Пари Сен-Жермен» определился с ценой на Хави Симонса. Sport.es со ссылкой на ресурс «L'Équipe», пишет, что парижане рассчитывают выручить с продажи хавбека 90 млн евро.



Среди претендентов на атакующего полузащитника значатся «МЮ» и «Бавария». При этом фаворитом в споре за нидерландца считается мюнхенская команда.



«ПСЖ» подписал Симонса в июле 2023 года. Его трансфер обошелся клубу в 4 млн евро. Однако хавбек не пригодился парижанам. В минувшем сезоне 21-летний нидерландец выступал за «Лейпциг» в рамках арендного соглашения. На счету Симонса 43 матча за «быков», в которых он отличился 10 раз и отдал 15 голевых пасов.



Контракт футболиста с «красно-синими» истекает в 2027 году. Ориентировочный ценник Хави составляет 80 млн евро (согласно Transfermarkt.de).