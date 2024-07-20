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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании Рабьо

Дата публикации: 20-07-2024

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Роменом Колле-Годеном, состав «Манчестер Юнайтед» может пополниться Адриеном Рабьо. Француз привлек внимание «красных дьяволов», которые заинтересованы в его подписании.

Среди претендентов на Рабьо также значится «Ливерпуль». Однако для полузащитника приоритетным является вариант с «МЮ». Сообщается, что представители француза контактируют с обоими клубами.

18-го июля «Ювентус» подтвердил, что Рабьо покинул туринскую команду. Контракт с ним действовал до 1-го июля.

В прошлом сезоне в активе француза 35 встреч за «бьянконери» (5 забитых мячей, 3 результативные передачи).

Ценник на Рабьо составляет 35 млн евро (источник – «Трансфермаркт»).

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