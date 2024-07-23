«Интер» может подписать Кьезу в качестве свободного агента летом 2025 года

Дата публикации: 23-07-2024

«Calciomercato» сообщает об интересе «Интера» к Федерико Кьезе. Миланцы не планируют выкупать контракт вингера «Ювентуса». В клубе хотят подписать футболиста в 2025 году после того, как его соглашение с туринской командой истечет.



Будущее Кьезы в «Ювентусе» под вопросом. Стороны не могут договориться о пролонгации контракта. «Бьянконери» хотят продать игрока.



Состав «Ювентуса» Федерико пополнил в 2020 году, перейдя из «Фиорентины» за 44,6 млн евро. В прошлом сезоне на счету 26-летнего итальянца 37 встреч (10 забитых мячей, 3 результативных паса).



Рыночная стоимость вингера равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали, что интерес к Кьезе проявляет «Рома». Римляне предложили Федерико контракт с зарплатой 5,5 млн евро за сезон.