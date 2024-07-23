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Довбик близок к трансферу в топ-клуб Ла Лиги

Дата публикации: 23-07-2024

Артём Довбик может пойти на повышение. Фабрицио Романо написал в соцсети, что следующим клубом форварда «Жироны» может стать «Атлетико».

«Матрасники» готовы заплатить за украинца сумму отступных в 40 млн евро, прописанную в его контракте. Клубы приступили к согласованию порядка платежей, после чего трансфер будет официально оформлен.

С самим 27-летним футболистом условия личного контракта уже согласованы. Довбик готов к переходу в «Атлетико».

В минувшем сезоне нападающий провел за каталонцев 41 игру (25 забитых мячей, 10 ассистов). В Ла Лиге Артём отличился 24 раза в 36 матчах, став лучшим снайпером чемпионата.

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