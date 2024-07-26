«Аталанта» и «Атланта» близки к закрытию сделки по Миранчуку за 11 млн евро

Дата публикации: 26-07-2024

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Николо Скирой, Алексей Миранчук близок к переходу в «Атланту Юнайтед». Команда МЛС почти согласовала условия трансфера хавбека с «Аталантой».



Инсайдер сообщил, что за переход россиянина американскому клубу придется заплатить 11 000 000 евро. Дополнительно бергамаски смогут рассчитывать на бонусные выплаты.



Ранее о возможном переезде Миранчука в США писал «Чемпионат». По данным источника, «Атланта Юнайтед» предлагала за россиянина 10 млн евро. Для Антона был подготовлен 4-летний договор с зарплатой порядка 3 миллиона евро. При этом налог с его дохода в США составил бы 50%.



В прошлом сезоне на счету Миранчука 42 игры за итальянскую команду (4 гола, 9 ассистов). Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года.