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«Бавария» предложила 25 млн евро за покупку Та, «Байер» требует не менее 30 млн евро

Дата публикации: 27-07-2024

«Бавария» не оставляет попыток подписать Жонатана Та. Мюнхенцы направили «Байеру», владеющему правами на защитника предложение в размере 20 млн евро и 5 миллионов в формате бонусных выплат. Информацию разместило издание «Bild».

Однако леверкузенцы отказались продавать игрока за такую сумму. «Фармацевты» хотят получить за Та порядка 40 000 000 евро. Вместе с тем руководство «Байера» готово обсуждать трансфер при наличии предложения не меньше 30 млн евро.

В прошлом сезоне Та провел за «чёрно-красных» 48 встреч, отметившись в них 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Контракт 28-летнего немца с леверкузенской командой действует до середины 2025 года. Transfermarkt.de оценивает центрдефа в 30 миллионов евро.

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