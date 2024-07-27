«Ювентус» готовится предложить 45 млн евро за игрока «Аталанты»

Дата публикации: 27-07-2024

В туринском «Ювентусе» рассматривают вариант с приобретением атакующего полузащитника «Аталанты». Речь идет о Тёне Копмейнерсе.



Как сообщает «La Gazzetta dello Sport», «бьянконери» готовы выделить на эту сделку порядка 45 млн евро. При этом клуб из Бергамо оценивает футболиста в 60 000 000 евро.



Копмейнерс защищает цвета «Аталанты» с августа 2021 года, после перехода из «АЗ Алкмар». В сезоне 2023/2024 нидерландец выходил на поле в 51 матче. В них он стал автором 15 голов и 7 результативных пасов.



Напомним, за несколько дней до старта Евро-2024 хавбек получил травму, из-за чего пропустил турнир в Германии.