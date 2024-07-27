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«Тоттенхэм» может потратить 128 млн фунтов на покупку двух игроков из клубов АПЛ

Дата публикации: 27-07-2024

«TEAMtalk», указывая в качестве источника информации Фабрицио Романо, пишет, что «Тоттенхэму» интересны Педру Нету из «Вулверхэмптона» и Эберечи Эзе, представляющий «Кристал Пэлас».

Однако на покупку этих игроков «шпорам» придется выложить 128 млн фунтов (151,7 млн евро). Кроме того, на Нету и Эзе претендуют и другие команды. Так, последнего в своих рядах хочет видеть «Ман Сити».

В сезоне 23/24 Нету провел за «Вулверхэмптон» 24 матча (3 забитых мяча, 11 голевых пасов). Рыночный ценник на вингера составляет 55 млн евро («Transfermarkt»).

В активе Эзе в прошлом сезоне 31 встреча в составе «Кристал Пэлас» (11 голов, 6 ассистов). Трансферная стоимость полузащитника равняется 55 миллионам евро.

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