«Милан» нашел нового полузащитника
Дата публикации: 27-07-2024
Центральный полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Ману Коне может уйти на повышение. Так, журналист Маттео Морено утверждает, что 23-летний француз стал трансфертной целью «Милана».
«Россонери» имеют давний интерес к Коне. Гранд Серии А был близок к покупке футболиста еще в 2021 году, но в итоге он оказался в Германии.
В прошедшем сезоне Бундеслиги хавбек отыграл 22 встречи, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
«Трансфермаркт» оценивает Ману в 20 миллионов евро. Трудовой договор француза с «Миланом» истекает в 2026 году.
В настоящий момент Коне находится в расположении олимпийской сборной Франции по футболу.