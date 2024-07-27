«Милан» нашел нового полузащитника

Дата публикации: 27-07-2024

Центральный полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Ману Коне может уйти на повышение. Так, журналист Маттео Морено утверждает, что 23-летний француз стал трансфертной целью «Милана».



«Россонери» имеют давний интерес к Коне. Гранд Серии А был близок к покупке футболиста еще в 2021 году, но в итоге он оказался в Германии.



В прошедшем сезоне Бундеслиги хавбек отыграл 22 встречи, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.



«Трансфермаркт» оценивает Ману в 20 миллионов евро. Трудовой договор француза с «Миланом» истекает в 2026 году.



В настоящий момент Коне находится в расположении олимпийской сборной Франции по футболу.