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«Милан» нашел нового полузащитника

Дата публикации: 27-07-2024

Центральный полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Ману Коне может уйти на повышение. Так, журналист Маттео Морено утверждает, что 23-летний француз стал трансфертной целью «Милана».

«Россонери» имеют давний интерес к Коне. Гранд Серии А был близок к покупке футболиста еще в 2021 году, но в итоге он оказался в Германии.

В прошедшем сезоне Бундеслиги хавбек отыграл 22 встречи, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

«Трансфермаркт» оценивает Ману в 20 миллионов евро. Трудовой договор француза с «Миланом» истекает в 2026 году.

В настоящий момент Коне находится в расположении олимпийской сборной Франции по футболу.

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