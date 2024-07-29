Чалов прилетит в Грецию 30 июля для завершения перехода в ПАОК

Дата публикации: 29-07-2024

Ресурс «Sport24» утверждает, что трансфер Федора Чалова в ПАОК может быть официально оформлен уже 30-го июля. Форвард ЦСКА во вторник прилетит в Грецию, чтобы завершить переход. Сделка находится в заключительной фазе, стороны обмениваются документами.



Ранее СМИ писали, что греческая команда воспользуется опцией выкупа нападающего. «Красно-синие» получат за Чалова 3 млн евро. Помимо этого, сообщалось, что футболистом интересуется «Севилья».



В прошлом сезоне в активе россиянина 41 встреча в составе «армейцев» (16 забитых мячей, 5 голевых пасов).



Трудовые отношения Чалова с ЦСКА рассчитаны до середины 2025 года. Рыночный ценник на 26-летнего игрока равняется 11 млн евро (Transfermarkt.de).