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«МЮ» может построить новый стадион. Цена проекта – 2,4 млрд евро

Дата публикации: 29-07-2024

«Ман Юнайтед» хочет обзавестись новой ареной вместимостью в 100 000 зрителей. Боссы «манкунианцев» придерживаются позиции, что возведение нового стадиона окажется для клуба более выгодным, чем обновление «Олд Траффорд». Информацией поделилось издание «The Telegraph».

Новую домашнюю арену «МЮ» может получить уже через 6 лет. Затраты на строительство объекта предварительно оцениваются в 2,4 млрд евро. Стадион появится на участке земли, граничащем с «Олд Траффорд», который также находится в собственности «манкунианцев».

Решение по возведению арены планируется принять в конце года. Дополнительно будут проведены консультации с болельщиками и экспертами. У нового сооружения предполагается создать парки. На прилегающей к нему территории могут появиться развлекательный центр или отель.

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