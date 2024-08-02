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«Химки» арендовали Бакаева у «Зенита» до конца сезона

Дата публикации: 02-08-2024

«Зенит» на своем сайте сообщил, что текущий сезон Зелимхан Бакаев проведет в «Химках» в рамках арендного соглашения.

В минувшем сезоне вингер также не играл за петербуржцев. Бакаев защищал цвета команды «Аль-Вахда» в рамках арендного соглашения. Вместе с клубом он победил в Кубке лиги ОАЭ. В активе игрока 25 встреч за «Аль-Вахду» (1 забитый мяч, 3 голевые передачи).

Бакаев обучался футболу в академии «Спартака». Московскую команду он покинул в 2022 году по истечению срока действия договора. После этого Бакаев подписал соглашение с «Зенитом», рассчитанное до середины 2025 года. Однако заиграть в рядах «сине-бело-голубых» ему не удалось.

Рыночный ценник на Бакаева составляет 2 млн евро («Transfermarkt»).

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