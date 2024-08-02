Галлахер лишится места в составе «Челси», если не перейдет в «Атлетико»

Дата публикации: 02-08-2024

Конор Галлахер близок к переезду в Испанию.



По информации «The Telegraph», хавбек был вызван из отпуска по требованию руководства «Челси». В ходе беседы 24-летнему футболисту был выдвинут ультиматум: трансфер в «Атлетико», в противном случае он будет исключен из состава первой команды до конца сезона.



Такое решение «синие» приняли после того, как Конор дважды отказал клубу в продлении контракта, который заканчивается летом 2025 года.



Ранее британская пресса сообщала, что мадридский «Атлетико» ведет переговоры с «Челси» по переходу Галлахера.



Полузащитник находится в системе лондонской команды с 2008 года. По ходу минувшей кампании он сыграл 50 матчей, записав на свой счет 7 голов и 9 результативных пасов.



Интернет-портал Transfermarkt.de оценивает Галлахера в 50 000 000 евро.