Агент Антона Миранчука заявил, что их представитель проведет переговоры с ПАОКом

Дата публикации: 02-08-2024

Вадим Шпинев, работающий с Антоном Миранчуком, дал комментарии на тему возможного перехода хавбека в ПАОК.



«В Салониках на переговорах с ПАОКом находится Миша Прокопец, у которого есть все полномочия по их проведению. Он является нашим близким партнером. Пообщается со спортивным директором, президентом и наставником команды, после чего мы получим всю информацию. В данный момент перехода нет», - публикует заявление агента ресурс «Metaratings».



В сезоне 2023/2024 Миранчук защищал цвета «Локомотива». В его активе 38 встреч, в которых он отличился 8 раз и отдал 7 результативных пасов.



Ранее «чёрно-белые», в минувшем сезоне выигравшие греческую Суперлигу, подписали Фёдора Чалова из ЦСКА, заплатив за него 3 000 000 евро.