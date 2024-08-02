20:33 ()
Свернуть список

Агент Антона Миранчука заявил, что их представитель проведет переговоры с ПАОКом

Дата публикации: 02-08-2024

Вадим Шпинев, работающий с Антоном Миранчуком, дал комментарии на тему возможного перехода хавбека в ПАОК.

«В Салониках на переговорах с ПАОКом находится Миша Прокопец, у которого есть все полномочия по их проведению. Он является нашим близким партнером. Пообщается со спортивным директором, президентом и наставником команды, после чего мы получим всю информацию. В данный момент перехода нет», - публикует заявление агента ресурс «Metaratings».

В сезоне 2023/2024 Миранчук защищал цвета «Локомотива». В его активе 38 встреч, в которых он отличился 8 раз и отдал 7 результативных пасов.

Ранее «чёрно-белые», в минувшем сезоне выигравшие греческую Суперлигу, подписали Фёдора Чалова из ЦСКА, заплатив за него 3 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close