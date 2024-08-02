«Пари НН» договорился с новым тренером на случай отставки Илича

Дата публикации: 02-08-2024

Будущее Саши Илича в нижегородской команде под вопросом. «Пари НН» провалил старт сезона 2024/2025.



«Чемпионат» пишет, что у клуба уже есть вариант на случай отставки Илича. Если она случится, то новым наставником «Пари НН» станет Кирилл Новиков, работающий с «Нефтехимиком».



Сообщается, что условия сотрудничества с 43-летним специалистом уже согласованы.



Нижегородцы стартовали в сезоне 2024/2025 с трех поражений подряд. Подопечные Ивича проиграли «Рубину» и ЦСКА в РПЛ, а также «Ахмату» в Кубке страны. «Пари НН» занимает предпоследнюю строчку в таблице лиги. Ближайший поединок нижегородцы проведут 4-го августа против «Динамо» из Махачкалы.



«Нефтехимик» на старте сезона выиграл 2 матча из 3-х.