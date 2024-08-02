Кепа может продолжить карьеру в Италии

Дата публикации: 02-08-2024

Голкипер Кепа Аррисабалага, права на которого принадлежат «Челси», может продолжить карьеру в итальянской Серии А.



Так, издание «Football Italia» уверяет, что на игрока «аристократов» претендует «Фиорентина». Клуб из Флоренции рассчитывает заполучить испанца ниже рыночной стоимости – за 5 миллионов евро, поскольку его трудовой договор с англичанами истекает уже меньше чем через год. При этом проблемой для «фиалок» является высокая зарплата Кепы, которая составляет около 9 млн евро.



Ранее сообщалось, что Аррисабалага был бы не прочь вернуться в «Реал», чьи цвета он защищал в прошлом сезоне на правах аренды. Однако такой вариант возможен только в случае ухода из стана «галактикос» Андрея Лунина.



За команду Карло Анчелотти 29-летний страж ворот провел 20 встреч (9 – «сухих») во всех турнирах, пропустив в них 18 голов.



По данным «Transfermarkt», на сегодняшний день стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.