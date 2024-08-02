Смит-Роу стал игроком «Фулхэма»

Дата публикации: 02-08-2024

Пресс-служба «Фулхэма» сообщила о подписании контракта с Эмилем Смитом-Роу. Ранее атакующий полузащитник защищал цвета «Арсенала». «Дачники» подписали трудовой договор с футболистом до середины 2029 года.



О сумме трансфера не сообщается. Ранее СМИ информировали, что за Смита-Роу «Фулхэм» заплатит 34 млн фунтов (40 млн евро).



Хавбек воспитывался в структуре «канониров». За первую команду он провел 115 игр (18 забитых мячей, 13 голевых пасов). Однако доказать свою состоятельность в «Арсенале» ему так и не удалось. В прошлом сезоне на счету Смита-Роу 19 встреч (2 ассиста).



Ориентировочный ценник на 24-летнего англичанина составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).