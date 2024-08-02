«Динамо» продлило контракт с Нгамалё

Дата публикации: 02-08-2024

Николя Муми Нгамалё продолжит свои выступления в РПЛ.



Пресс-служба «Динамо» (Москва) рапортует, что 30-летний вингер продлил договор с «бело-голубыми» по схеме «2+1» – до середины 2026 года с возможной пролонгацией еще на сезон.



«Мне очень комфортно в команде, поэтому я согласился продлить контракт. Считаю «Динамо» частью своей семьи. В меня здесь верят, а я в свою очередь отдаю все свои силы на тренировках и выкладываюсь на 100% во время матчей. Надеюсь, смогу помочь «Динамо» взобраться как можно выше в таблице и побороться за трофей», - приводит слова Нгамалё официальный сайт москвичей.



Напомним, футболист перешел в российский клуб из «Янг Бойз» (Швейцария) в 2022 году за два миллиона евро. С тех пор он поучаствовал в 61 поединке, в которых забил 14 мячей и сделал 8 ассистов.



В сезоне 2024/2025 в активе Нгамалё 2 игры с 2 голами.



Эксперты «Трансфермаркт» оценивают вингера сборной Камеруна в 4 500 000 евро.