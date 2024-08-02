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«Арсенал» может подписать бесплатно экс-футболиста «Ювентуса»

Дата публикации: 02-08-2024

«Mirror», ссылаясь на издание «La Gazzetta dello Sport», информирует, что следующим клубом Адриена Рабьо может стать «Арсенал». Именно «пушкари» считаются основным претендентом на бывшего хавбека «Ювентуса», который с июля является свободным агентом.

Сообщается, что на этой неделе Вероник Рабьо, являющаяся агентом Адриена, обсуждала возможность сотрудничества с несколькими командами. К французу проявляли интерес «Ливерпуль» и «МЮ». Однако основным претендентом на него считается «Арсенал».

С 2019 года Рабьо выступал в составе «бьянконери». В прошлом сезоне на счету 29-летнего полузащитника 31 встреча в Серии А (5 голов, 3 результативные передачи).

В середине июля представители «Ювентуса» сообщили о завершении сотрудничества с Рабьо.

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