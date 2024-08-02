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«Ньюкасл» начал переговоры по игроку сборной Англии

Дата публикации: 02-08-2024

«Ньюкасл Юнайтед» продолжает искать усиление. До конца летнего трансферного окна «сороки» собираются подписать игрока в защитную линию. Согласно информации, размещенной в соцсети Дэвидом Орнштейном, клуб обсуждает с «Кристал Пэлас» трансфер Марка Гехи.

К центрбеку есть интерес со стороны нескольких статусных команд. Однако «Ньюкасл» собирается первым провести переговоры по его переходу.

Трудовой договор Гехи с «Кристал Пэлас» действует до середины 2026 года. В связи с этим в клубе вряд ли согласятся расстаться с ним за сумму меньше 70 000 000 евро. В минувшем сезоне в активе 24-летнего футболиста 25 встреч в АПЛ, в которых он отметился 1 результативным пасом.

Рыночная стоимость Гехи – 38 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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