«Зенит» ведет переговоры по трансферу игрока «Марселя»

Дата публикации: 02-08-2024

Руководство «Зенита» работает над очередным усилением команды Сергея Семака.



Так, на страницах издания «Чемпионат» сообщается, что действующий чемпион России намерен провернуть трансфер Амина Арита из «Марселя». «Cине-бело-голубые» активно ведут переговоры и с французским клубом, и с самим игроком.



27-летний марроканец является весьма универсальным футболистом. Основное амплуа Амина – центральный атакующий полузащитник, но он также имеет опыт выступлений в качестве вингера на обоих флангах атаки.



В прошлом сезоне Арит был задействован в 44 матчах на клубном уровне, из которых 14 пришлись на Лигу Европы (1 гол / 6 результативных передач). В чемпионате Франции хавбек сыграл 28 раз (1 забитый мяч и 2 ассиста).



До «Марселя» марроканец успел поиграть в Германии за «Шальке». Там на его счету 119 поединков и 36 очков по системе «гол+пас» (13+23).



Арит связан контрактными обязательствами с «провансальцами» до 30 июня 2027 года. Рыночный ценник на полузащитника равняется € 15 млн (согласно данным с ресурса «Transfermarkt»).