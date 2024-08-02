«Зенит» ведет переговоры по трансферу игрока «Марселя»
Руководство «Зенита» работает над очередным усилением команды Сергея Семака.
Так, на страницах издания «Чемпионат» сообщается, что действующий чемпион России намерен провернуть трансфер Амина Арита из «Марселя». «Cине-бело-голубые» активно ведут переговоры и с французским клубом, и с самим игроком.
27-летний марроканец является весьма универсальным футболистом. Основное амплуа Амина – центральный атакующий полузащитник, но он также имеет опыт выступлений в качестве вингера на обоих флангах атаки.
В прошлом сезоне Арит был задействован в 44 матчах на клубном уровне, из которых 14 пришлись на Лигу Европы (1 гол / 6 результативных передач). В чемпионате Франции хавбек сыграл 28 раз (1 забитый мяч и 2 ассиста).
До «Марселя» марроканец успел поиграть в Германии за «Шальке». Там на его счету 119 поединков и 36 очков по системе «гол+пас» (13+23).
Арит связан контрактными обязательствами с «провансальцами» до 30 июня 2027 года. Рыночный ценник на полузащитника равняется € 15 млн (согласно данным с ресурса «Transfermarkt»).