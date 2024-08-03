Эдерсон не перейдет в «Аль-Иттихад», клуб нашел другого вратаря

Дата публикации: 03-08-2024

Трансфер Эдерсона из «Манчестер Сити» в «Аль-Иттихад» сорвался. Об этом в соцсети «X» написал Фабрицио Романо.



Инсайдер назвал причину срыва сделки. В саудовской команде сделали выбор в пользу другого голкипера. «Аль-Иттихад» оформил документы для подписания Предрага Райковича, принадлежащего «Мальорке». Его трансфер будет стоить саудовскому клубу 11 млн евро. При таких обстоятельствах вариант с покупкой футболиста «Сити» исключен.



Трудовые отношения Эдерсона с «горожанами» рассчитаны до середины 2026 года. В минувшем сезоне бразилец защищал ворота команды Хосепа Гвардиолы в 43 играх (16 «сухих» матчей).



Рыночный ценник на 30-летнего кипера равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de).