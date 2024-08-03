Официально: Маркиньос – игрок «Спартака»

Дата публикации: 03-08-2024

«Спартак» подписал вингера «Ференцвароша» Маркиньоса. По данным официального сайта «красно-белых», стороны договорились о сотрудничестве до конца июня 2027 года. Новичок выбрал себе восьмой игровой номер.



Сумма трансфера составила 5 000 000 евро, о чем информирует авторитетный интернет-ресурс «Transfermarkt».



Примечательно, что бразилец до последнего момента выбирал между двумя московскими клубами: «Локомотивом» и «Спартаком». Первые слухи о возможном переезде 24-летнего футболиста в Россию появились 19 июня. Сначала его «сватали» в «Спартак», а в начале июля главным претендентом на Маркиньоса называли «Локомотив». Позже ситуация неоднократно менялась, в итоге вингер присоединился к «красно-белым».



Маркиньос был игроком «Ференцвароша» с 2022 года. Всего за венгерскую команду бразилец провел 97 игр, в которых оформил 14 голов и 26 ассистов.