Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ»

Дата публикации: 03-08-2024

«Sport» информирует, что «ПСЖ» получил ответ от Нико Уильямса из «Атлетика» касательно возможного сотрудничества.



Вингер решил отказаться от перехода в парижскую команду. Луис Энрике, возглавляющий «красно-синих», и руководство клуба осведомлены, что ближайшим летом испанец не планирует переезжать во Францию.



Уильямс отыграет за «Атлетик» по меньшей мере еще 1 сезон. Футболист рассчитывал перейти в «Барселону». Однако каталонцы не смогли найти средств на его подписание. За Нико пришлось бы заплатить 58 млн евро. Именно столько составляют отступные по его контракту.



Соглашение Уильямса с «Атлетиком» истекает в 2027 году. Трансферная стоимость 22-летнего игрока равняется 70 млн евро (источник – «Трансфермаркт»).