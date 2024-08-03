11:03 ()
Свернуть список

«Зенит» купит Дркушича из «Сочи»

Дата публикации: 03-08-2024

«Nogomania» сообщает, что «Зенит» проявляет предметный интерес к Ване Дркушичу из «Сочи».

Источник утверждает, что петербуржцы намерены выкупить контракт словенца, после чего отдать того в аренду. В сезоне 2024/2025 центрдеф будет выступать в составе «Црвены Звезды». Примечательно, что годом ранее «Зенит» приобрел у белградской команды Страхиню Эраковича.

Сумма, которую «Сочи» хочет получить за Дркушича, отпугивает европейские клубы. Однако «сине-бело-голубые» готовы закрыть сделку. Сам защитник хотел бы выступать за «Црвену Звезду».

Дркушич стал первым представителем ФНЛ, сыгравшим на Евро-2024. В составе сборной Словении футболист «Сочи» дошел до 1/8 финала турнира, где его команда уступила Португалии.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close