«Зенит» купит Дркушича из «Сочи»

Дата публикации: 03-08-2024

«Nogomania» сообщает, что «Зенит» проявляет предметный интерес к Ване Дркушичу из «Сочи».



Источник утверждает, что петербуржцы намерены выкупить контракт словенца, после чего отдать того в аренду. В сезоне 2024/2025 центрдеф будет выступать в составе «Црвены Звезды». Примечательно, что годом ранее «Зенит» приобрел у белградской команды Страхиню Эраковича.



Сумма, которую «Сочи» хочет получить за Дркушича, отпугивает европейские клубы. Однако «сине-бело-голубые» готовы закрыть сделку. Сам защитник хотел бы выступать за «Црвену Звезду».



Дркушич стал первым представителем ФНЛ, сыгравшим на Евро-2024. В составе сборной Словении футболист «Сочи» дошел до 1/8 финала турнира, где его команда уступила Португалии.