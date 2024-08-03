«Атлетико» объявил о переходе нападающего Сёрлота

Дата публикации: 03-08-2024

Пресс-служба «Атлетико» отчиталась о покупке Александра Сёрлота, который до этого защищал цвета «Вильярреала». Игрок сборной Норвегии заключил контракт с «матрасниками» до 2028 года.



По неофициальной информации, мадридский клуб выложил за форварда 32 миллиона евро.



Сёрлот провел в «Вильярреале» всего сезон, поучаствовав в 41 встрече. С 26 забитыми мячами он занял второе место в рейтинге бомбардиров Ла Лиги-23/24.



Ранее основным кандидатом для усиления линии нападения в команде Диего Симеоне считался украинец Артём Довбик. Однако сторонам не удалось согласовать условия контракта. 2 августа украинец перебрался в «Рому».