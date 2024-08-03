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Игроком «Манчестер Сити» Филлипсом интересуется «Галатасарай»

Дата публикации: 03-08-2024

Карьера Калвина Филлипса может продолжиться в Турции. По данным «The Sun», к опорнику «Ман Сити» есть интерес со стороны «Галатасарая».

К варианту с подписанием Филлипса в стамбульской команде решили обратиться после провала переговоров по трансферу Скотта Мактоминея из «МЮ». Среди претендентов на 28-летнего англичанина также значатся «Ред Булл Зальцбург», «РБ Лейпциг» и «Рома».

Состав «Манчестер Сити» полузащитник пополнил летом 2022 года, перейдя из «Лидса». «Горожане» выложили за него 48,7 млн евро. Заиграть в команде с «Этихад Стэдиум» у Калвина не получилось. Вторую часть прошлого сезона футболист провел в аренде в «Вест Хэме».

Контракт Филлипса с клубом в силе до середины 2028 года. Transfermarkt.de оценивает англичанина в 25 000 000 евро.

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