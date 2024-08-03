Итальянский гранд поборется с «Вест Хэмом» за подписание Ван-Биссаки

Дата публикации: 03-08-2024

«Интер» готов включиться в спор за Аарона Ван-Биссаку из «Манчестер Юнайтед». На защитника также претендует «Вест Хэм».



Сообщается, что для самого футболиста в приоритете является вариант с клубом из другой страны. «Манкунианцы» готовы продать Ван-Биссаку и хотят получить за него 15 миллионов фунтов (€ 17,5 млн). Лондонцы предлагает за защитника £ 10 млн (11,7 млн евро).



В сезоне 2023/2024 на счету 26-летнего англичанина 30 встреч за «МЮ» (3 результативные передачи). Срок действия договора с Ван-Биссакой ограничен летом 2025 года.



Ориентировочный ценник на полузащитника составляет 20 млн евро (информация с портала «Transfermarkt»).



Источник – «Football Insider».