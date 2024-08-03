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Серхи Роберто может оказаться в Риме

Дата публикации: 03-08-2024

Полузащитник Серхи Роберто, с недавнего времени пребывающий в статусе свободного агента, может попробовать свои силы в чемпионате Италии. Об этом пишет «La Gazzetta dello Sport».

Согласно источнику, одним из вариантов продолжения карьеры для бывшего игрока «Барселоны» является переход в «Рому». Им также интересуется другой римский клуб «Лацио», но руководство «орлов» пока не сделало никаких шагов чтобы подписать 32-летнего испанца.

Что касается «Ромы», то «джаллоросси» ведут себя крайне активно, они уже несколько раз встречались с окружением хавбека для обсуждения условий возможного сотрудничества.

Главному тренеру «Ромы» Даниэле де Росси нравится менталитет Роберто, который на протяжении всей карьеры защищал цвета «Барселоны». У специалиста нет сомнений, что Серхи способен играть на высоком уровне еще несколько лет.

Напомним, старт нового сезона Серии А намечен на 17 августа.

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