Серхи Роберто может оказаться в Риме

Дата публикации: 03-08-2024

Полузащитник Серхи Роберто, с недавнего времени пребывающий в статусе свободного агента, может попробовать свои силы в чемпионате Италии. Об этом пишет «La Gazzetta dello Sport».



Согласно источнику, одним из вариантов продолжения карьеры для бывшего игрока «Барселоны» является переход в «Рому». Им также интересуется другой римский клуб «Лацио», но руководство «орлов» пока не сделало никаких шагов чтобы подписать 32-летнего испанца.



Что касается «Ромы», то «джаллоросси» ведут себя крайне активно, они уже несколько раз встречались с окружением хавбека для обсуждения условий возможного сотрудничества.



Главному тренеру «Ромы» Даниэле де Росси нравится менталитет Роберто, который на протяжении всей карьеры защищал цвета «Барселоны». У специалиста нет сомнений, что Серхи способен играть на высоком уровне еще несколько лет.



Напомним, старт нового сезона Серии А намечен на 17 августа.