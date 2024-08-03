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«Фламенго» предложил «Зениту» двух игроков и € 18 млн за переход Клаудиньо

Дата публикации: 03-08-2024

Боссы «Фламенго» не отказались от идеи приобретения полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

По сообщениям «RTI Esporte», клуб из Рио-де-Жанейро все еще полон решимости вернуть бразильца на родину. «Красно-чёрные» предложили петербуржцам 18 000 000 евро за трансфер Клаудиньо. Правда, на текущий момент они не располагают такой суммой, поэтому просят о рассрочке до конца 2025 года.

Кроме того, «Фламенго» готов включить в сделку двух игроков. Речь идет о 20-летнем атакующем хавбеке Викторе Уго (оценивается в 5 млн евро) и 21-летнем центральном защитнике Клейтоне (€ 400 тыс).

В минувшей кампании Клаудиньо был одним из ключевых футболистов «Зенита». В 43 матчах во всех турнирах он забил 5 голов и отдал 9 результативных передач. В сезоне-24/25 бразилец выходил на поле 3 раза и не отметился результативными действиями.

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