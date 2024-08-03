Источник: Фюллькруг продолжит карьеру в Англии

Дата публикации: 03-08-2024

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Флорианом Плеттенбергом, следующим клубом Никласа Фюллькруга станет «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» уже согласовали с дортмундской «Боруссией» условия трансфера форварда. Сумма сделки составит 30 млн евро.



Дортмундцы получат 26 млн евро фиксированной выплаты, а также 4 миллиона в формате бонусов. Фюллькруг подпишет с «Вест Хэмом» 3-летнее контрактное соглашение с опцией пролонгации на 1 сезон. В лондонской команде бомбардир будет получать 3 000 000 евро в год.



В ближайшее время немец должен будет пройти медосмотр перед переходом.



В 46 играх прошлого сезона Фюллькруг отличился 16 раз и отдал 10 голевых пасов.



Ценник на 31-летнего исполнителя составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).