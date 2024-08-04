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«Ливерпуль» отказался продавать Карвалью в «Саутгемптон» за 15 млн фунтов

Дата публикации: 04-08-2024

«Ливерпуль» отказал «Саутгемптону» в продаже Фабиу Карвалью за 15 млн фунтов (17,5 млн евро). Информацию разместил в социальной сети «Х» Давид Орнштейн.

«Красные» готовы расстаться с 21-летним хавбеком, но хочет получить за него куда большую сумму. Вариант с арендой португальца «Ливерпуль» рассматривать не планирует.

Карвалью обучался футболу в системе «Фулхэма». «Мерсисайдцы» выкупили его контракт в 2022 году за 5,9 млн евро. В прошлом сезоне футболист находился в аренде в «Халле», за который провел 20 игр (9 забитых мячей, 2 голевые передачи).

Соглашение Карвалью с «Ливерпулем» действует еще 3 года. Рыночный ценник на португальца составляет 14 млн евро (Transfermarkt.de).

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