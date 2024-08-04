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«Арсенал» может купить нападающего «Манчестер Сити»

Дата публикации: 04-08-2024

«Арсенал» заинтересован в покупке Хулиана Альвареса из «Ман Сити», пишет «The Sun».

Руководству «пушкарей» импонируют игровые качества аргентинца. Несмотря на то, что лондонцы уже оформили 2 значимых трансфера, подписав Риккардо Калафьори и Давида Райю, клуб готов начать переговоры по Альваресу. Однако приобрести его удастся лишь в том случае, если «канониры» смогут продать Эдди Нкетиа и Рейсса Нелсона.

«Сити» хочет получить с продажи форварда 80 000 000 евро.

В сезоне 2023/2024 на счету 24-летнего Хулмана 54 игры с 19 забитыми мячами и 13 ассистами.

Трудовые отношения Альвареса с «горожанами» действуют до середины 2028 года. Ориентировочная стоимость нападающего равняется € 90 млн (согласно «Transfermarkt»).

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