«Арсенал» может купить нападающего «Манчестер Сити»

Дата публикации: 04-08-2024

«Арсенал» заинтересован в покупке Хулиана Альвареса из «Ман Сити», пишет «The Sun».



Руководству «пушкарей» импонируют игровые качества аргентинца. Несмотря на то, что лондонцы уже оформили 2 значимых трансфера, подписав Риккардо Калафьори и Давида Райю, клуб готов начать переговоры по Альваресу. Однако приобрести его удастся лишь в том случае, если «канониры» смогут продать Эдди Нкетиа и Рейсса Нелсона.



«Сити» хочет получить с продажи форварда 80 000 000 евро.



В сезоне 2023/2024 на счету 24-летнего Хулмана 54 игры с 19 забитыми мячами и 13 ассистами.



Трудовые отношения Альвареса с «горожанами» действуют до середины 2028 года. Ориентировочная стоимость нападающего равняется € 90 млн (согласно «Transfermarkt»).