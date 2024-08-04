18:28 ()
Свернуть список

«Спартак» и «Зенит» зашли в тупик в переговорах по Соболеву

Дата публикации: 04-08-2024

«РИА Новости Спорт», ссылаясь на неназванный источник, владеющий информацией, утверждает, что «Спартаку» и «Зениту» не удалось согласовать трансфер Александра Соболева. Переговоры между сторонами зашли в тупик.

Сообщается, что петербуржцы не планируют повышать сумму, предложенную за центрфорварда. В настоящее время команды не ведут переговоры. Активность проявляет исключительно агент Павел Андреев, работающий с 27-летним футболистом.

Ранее в «Спартаке» решили отстранить Александра от тренировок.

Срок действия контракта Соболева с «красно-белыми» ограничен 2026 годом. В прошлом сезоне нападающий отметился 10 забитыми мячами и 9 голевыми пасами в 34 матчах за москвичей.

Ценник на россиянина, согласно информации с портала «Transfermarkt», составляет 7,5 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close