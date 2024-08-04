Моуринью хочет переманить звезду «Барселоны»

Дата публикации: 04-08-2024

Илкай Гюндоган нужен Жозе Моуринью, возглавляющему «Фенербахче». Информацию опубликовало издание «AS».



Турки рассчитывают договориться с «Барселоной» по трансферу полузащитника.



Состав каталонцев футболист пополнил прошлым летом. В Испанию он переехал в ранге свободного агента после истечения срока действия контракта с «Манчестер Сити».



В составе «Барселоны» Гюндоган провел 51 поединок, забил 5 мячей и отдал 14 голевых передач.



Трудовой договор 33-летнего полузащитника с «блаугранас» рассчитан до середины 2025 года. «Трансфермаркт» оценивает игрока в 15 млн евро.



Ранее сообщалось, что «Барса» может продать Гюндогана, а на вырученные средства профинансировать другие трансферы.