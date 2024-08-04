Симонс принял окончательное решение перейти в «Лейпциг»

Дата публикации: 04-08-2024

В следующем сезоне Хави Симонс будет защищать цвета «РБ Лейпциг». За немецкую команду он будет выступать в рамках арендного соглашения, при этом у клуба не будет права оформить полноценный трансфер нидерландца. Такую информацию опубликовал в социальной сети «Х» Фабрицио Романо.



Медосмотр для «Лейпцига» 21-летний хавбек пройдет на следующей неделе. Симонс уже оповестил о своем решении «Баварию», интересовавшуюся им.



В сезоне 2023/2024 футболист также находился в аренде в «Лейпциге». Полузащитник выходил на поле в составе «быков» в 43 встречах, отличившись 10 раз и отдав 15 голевых пасов.



С «ПСЖ» Симонс связан контрактом до 30.06.2027. Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость нидерландца в 80 000 000 евро.