Флик наложил вето на трансфер Канте в «Барселону»

Дата публикации: 04-08-2024

Н'Голо Канте не будет в «Барселоне». Ханс-Дитер Флик, возглавляющий каталонцев, заблокировал трансфер опорника, принадлежащего «Аль-Иттихаду».



«Mundo Deportivo» информирует, что французу не удалось привыкнуть к Саудовской Аравии, в связи с чем он попросил агентов трудоустроить его в Европе. Деку, являющийся спортивным директором «Барселоны», хотел видеть Канте в команде, но Флик выступил против подписания 33-летнего полузащитника. Специалист заявил, что намерен выстраивать команду вокруг молодых футболистов. По мнению Флика, все игроки каталонцев должны справляться с высокими нагрузками.



Контракт Н'Голо с «Аль-Иттихадом» действует еще 2 года. В сезоне 23/24 в активе француза 44 встречи (4 забитых мяча, 6 ассистов).



Рыночный ценник на Канте составляет 9 млн евро («Transfermarkt»).