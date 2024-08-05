Галлахер продолжит карьеру в «Атлетико»

Дата публикации: 05-08-2024

Конор Галлахер покидает «Челси». Следующим клубом полузащитника будет «Атлетико».



Согласно информации, опубликованной Фабрицио Романо, клубам удалось договориться по условиям трансфера. Лондонцы получат за игрока 40 млн евро. Трудовой договор Галлахера с «матрасниками» будет рассчитан на 5 лет.



Сообщается, что 5-го августа хавбек отправится в Испанию, где должен будет пройти медицинский осмотр перед переходом.



Галлахер обучался футболу в структуре «Челси». За первую команду «пенсионеров» он дебютировал в 2022 году. В прошлом сезоне на счету 24-летнего англичанина 5 забитых мячей и 7 ассистов в 37 встречах. Его соглашение с клубом действует до 2025 года.



Ценник на Галлахера составляет 50 млн евро (Transfermarkt.de).