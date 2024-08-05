18:56 ()
Свернуть список

Галлахер продолжит карьеру в «Атлетико»

Дата публикации: 05-08-2024

Конор Галлахер покидает «Челси». Следующим клубом полузащитника будет «Атлетико».

Согласно информации, опубликованной Фабрицио Романо, клубам удалось договориться по условиям трансфера. Лондонцы получат за игрока 40 млн евро. Трудовой договор Галлахера с «матрасниками» будет рассчитан на 5 лет.

Сообщается, что 5-го августа хавбек отправится в Испанию, где должен будет пройти медицинский осмотр перед переходом.

Галлахер обучался футболу в структуре «Челси». За первую команду «пенсионеров» он дебютировал в 2022 году. В прошлом сезоне на счету 24-летнего англичанина 5 забитых мячей и 7 ассистов в 37 встречах. Его соглашение с клубом действует до 2025 года.

Ценник на Галлахера составляет 50 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close