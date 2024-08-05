Нападающий сборной Германии стал игроком «Вест Хэма»

Дата публикации: 05-08-2024

«Вест Хэм» закрыл сделку по переходу форварда «Боруссии» (Дортмунд) Никласа Фюлькруга. Информация об этом появилась на официальном сайте «молотобойцев».



Сообщается, что контракт между сторонами рассчитан до конца июня 2028 года. «Счастлив быть здесь и очень жду, когда смогу сыграть с новыми партнерами по команде в лучшей лиге мира», - сказал 31-летний немец.



По данным СМИ, лондонцы выложили за игрока сборной Германии 27 000 000 евро. К слову, на прошедшем Евро-2024 нападающий поучаствовал в пяти матчах, в которых забил 2 гола.



В сезоне-23/24 на счету Никласа 46 встреч в футболке «шмелей» (16 забитых мячей и 10 ассистов).



Сайт Transfermartk.de оценивает Фюлькруга в 15 млн евро.