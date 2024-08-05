«Зенит» отказался от продажи Вендела с Клаудиньо и покупки Илича

Дата публикации: 05-08-2024

В «Зените» решили сохранить Клаудиньо и Вендела. В связи с этим клуб отказался от трансфера Ивана Илича из «Торино».



«Сейчас переговорный процесс по трансферам почти завершен. Алексею Миллеру, который имеет решающее слово в трансферной политике команды, понравилось начало сезона. Контакты с «Фламенго», обновившим предложение по Клаудиньо, и с «Галатасараем», интересовавшимся Венделом, практически окончены.



Потребность в Иване Иличе, принадлежащем «Торино», который должен был стать сменщиком Вендела, теперь отсутствует», - публикует заявление источника ресурс «РИА Новости Спорт».



Ранее СМИ писали, что «Зенит» готов был заплатить за Илича 25 млн евро. Для футболиста подготовили контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон.