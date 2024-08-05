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«ПСЖ» близок к трансферу защитника за 40 млн евро

Дата публикации: 05-08-2024

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» вскоре может объявить имя очередного новичка команды Луиса Энрике.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «красно-синие» находятся в шаге от покупки центрального защитника «Айнтрахта» Виллиана Пачо. Немецкий клуб согласился отпустить своего игрока в Париж за 40 млн евро, а сам эквадорец уже согласовал личный контракт с «Пари Сен-Жермен».

22-летний Пачо провел всего один сезон в «Айнтрахте». Ранее он выступал в составе бельгийского клуба «Антверпен». В 44 матчах за «орлов» во всех турнирах Виллиан отличился 2 голами.

С марта 2023 года защитник вызывается в сборную Эквадора (16 игр / 2 забитых мяча).

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