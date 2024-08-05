«РБ Лейпциг» объявил о возвращении Симонса

Дата публикации: 05-08-2024

Возвращение Хави Симонса в «Лейпциг» официально состоялось. Об аренде нидерландца «красно-белые» сообщили на своем сайте. В составе немецкой команды хавбек проведет сезон 2024/2025.



Пресс-конференция с участием Симонса запланирована на 6-е августа. В составе «Лейпцига» Хави будет выступать под 10-м номером.



Ранее в СМИ появилась информация, что «быки» согласовали с «ПСЖ» аренду 21-летнего футболиста без права выкупа.



Симонс защищал цвета «РБ Лейпциг» в минувшем сезоне. В его активе 43 игры с 10 забитыми мячами и 15 результативными пасами.



Контракт полузащитника с парижанами истекает в 2027 году, а его рыночная стоимость равняется € 80 млн.