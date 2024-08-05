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«Барселона» хочет продать Де Йонга, хавбека предложили клубу АПЛ

Дата публикации: 05-08-2024

«Барселона» ищет покупателя на своего самого высокооплачиваемого игрока. Речь идет о Френки де Йонге.

Так, издание «El Nacional» утверждает, что каталонцы предложили услуги 27-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед», главный тренер которого Эрик тен Хаг знаком с Френки по совместной работе в «Аяксе».

«Барселона» хочет выручить с продажи футболиста порядка 40-45 млн евро. Однако проблемой может стать заработная плата Френки. Как известно, по действующему договору с «блаугранас» он получает 37,5 млн евро в год. Кроме того, по итогам сезона-24/25 хавбек может заработать еще 20,2 миллиона в виде бонусных выплат.

Де Йонг присоединился к «Барселоне» в 2019 году. С тех пор голландец был задействован в 213 поединках (17 голов, 21 результативный пас).

Рыночный ценник на Де Йонга составляет 70 000 000 евро (по версии «Трансфермаркт»).

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