«Крылья Советов» объявили о переходе Олейникова из «Ахмата»

Дата публикации: 05-08-2024

Состав «Крыльев Советов» пополнил вингер «Ахмата». О подписании Ивана Олейникова самарцы сообщили на сайте клуба.



В «Крыльях» новичок выбрал себе 19-й игровой номер. Футболист заключил трудовой договор с «зелёно-бело-синими» до середины 2027 года.



Олейников воспитывался в системе ЦСКА. После ухода из стана москвичей он защищал цвета «Шинника» и «Чайки». В 2022 году вингер перешел в «Ахмат» в ранге свободного агента. В прошлом сезоне Иван появлялся на поле в футболке грозненской команды в 35 встречах. В них он занес в свой актив 4 забитых мяча и 5 ассистов.



Согласно информации, размещенной порталом Transfermarkt.de, 25-летний исполнитель обошелся самарцам в 1 млн евро.