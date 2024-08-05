«Ювентус» не может избавиться от Маккенни из-за высоких запросов игрока по зарплате

Дата публикации: 05-08-2024

«Ювентус» испытывает серьезные проблемы с продажей Уэстона Маккенни. Туринцы, не рассчитывающие на американца, выставили его на трансфер. Однако полузащитник отклоняет поступающие предложения. Об этом рассказал Альфредо Педулла.



Маккенни не устраивают финансовые условия, предлагаемые ему. Футболист хочет получать не менее 4 000 000 евро ежегодно.



Ранее СМИ писали об интересе к американцу со стороны «Интер Майами», «Эвертона», «Фиорентины» и «Астон Виллы».



Контрактное соглашение Маккенни с «бьянконери» рассчитано до следующего лета. В сезоне 2023/2024 в активе 25-летнего хавбека 38 встреч за туринскую команду (10 результативных передач).



Ориентировочная стоимость американца равняется 28 млн евро (источник – «Transfermarkt»).