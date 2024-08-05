«Аль-Иттихад» и «Нант» проявляют интерес к защитнику «Локомотива»

Дата публикации: 05-08-2024

Крайний защитник «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай находится на радаре у французского «Нанта» и саудовского «Аль-Иттихада», передает «Ora News RTV».



Согласно сведениям источника, ни один из заинтересованных клубов пока не делал официальных предложений «железнодорожникам». При этом в «Аль-Иттихаде» уверены, что смогут оформить трансфер 20-летнего футболиста, поскольку они обладают большими финансовыми возможностями, чего не скажешь о «Нанте».



«Локомотив» выкупил права на Митая у греческого АЕКа в 2022 году. Сумма сделки составила 3 миллиона евро. В новом сезоне защитник принял участие в двух матчах, став автором 1 гола.



Этим летом албанец представлял свою национальную сборную на чемпионате Европы-2024. На турнире в Германии он сыграл три раза по 90 минут.



Контракт Митая с «красно-зелёными» актуален до лета 2027 года. «Transfermarkt» оценивает Марио в € 3,5 млн.