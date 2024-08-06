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«Атлетико» достиг соглашения с «Сити» о переходе Альвареса за 95 млн евро

Дата публикации: 06-08-2024

«The Athletic» утверждает, что «Ман Сити» и «Атлетико» согласовали трансфер Хулиана Альвареса. Переход форварда «горожан» обойдется «матрасникам» в 95 000 000 евро, включая бонусные выплаты.

Аналогичную информацию разместил в социальной сети «Х» Фабрицио Романо. Инсайдер уточнил, что «Ман Сити» получит 75 млн евро в формате гарантированной выплаты и 20 млн евро бонусами.

Трудовой договор с Альваресом также согласован. Срок действия контракта с аргентинцем составит 5 лет.

«Ман Сити» выкупил права на нападающего у «Ривер Плейт» за 21,4 млн евро. В прошлом сезоне на счету 24-летнего футболиста 54 встречи (19 забитых мячей, 13 голевых передач).

Рыночный ценник на Альвареса составляет 90 млн евро («Transfermarkt»).

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