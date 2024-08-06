«Ахмат» объявил о подписании игрока сборной Казахстана

Дата публикации: 06-08-2024

«Ахмат» усилился Максимом Самородовым. Информацию опубликовала пресс-служба команды из Грозного. Соглашение с левым вингером рассчитано на 4 года.



«Рады приветствовать Максима в команде и желаем удачи!» - написала пресс-служба «Ахмата» в Telegram-канале клуба после подписания 22-летнего исполнителя.



Ранее Самородов выступал в составе «Актобе», воспитанником которого он является. В сезоне-2024 на счету футболиста 21 игра за национальную сборную Казахстана с 8 голами и 5 ассистами.



По данным портала «Transfermarkt», трансфер Самородова обошелся «Ахмату» в 1 млн евро.



Грозненцы неудачно стартовали в сезоне 2024/2025, набрав в 3-х турах всего 2 очка. Команда расположилась на 14-й строчке в таблице РПЛ.