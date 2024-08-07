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«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Алипом

Дата публикации: 07-08-2024

«Зенит» переподписал трудовой договор с Нуралы Алипом. Информацию в Telegram-канале разместила пресс-служба петербуржцев. Пролонгированное соглашение с защитником будет действовать до середины 2028 года.

«Клуб рад поздравить Нуралы с заключением сделки. Желаем новых побед!» - сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Алип стал игроком «Зенита» в 2022 году и обошелся клубу в два млн евро. В стартовавшем сезоне на счету 24-летнего центрбека 2 игры (без результативных действий).

Рыночная стоимость казахстанского футболиста равняется 3 млн евро (Transfermarkt.de). В составе «Зенита» Алип трижды выигрывал РПЛ.

За национальную сборную Нуралы провел 33 встречи и не отметился забитыми мячами.

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